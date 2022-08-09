Фото: Telegram-канала «Толстяк на велике»

Питерский таксист добрался до Тюмени на велосипеде. Свое путешествие из Санкт-Петербурга во Владивосток мужчина начал в июне. В своем большом путешествии он сделал остановку в Тюмени. Весь путь путешественник преодолеет исключительно на двух колесах.

Алексей Крылов принял решение продать свою машину и приобрести велосипед весной. Он дал ему прозвище Боливар. С собой у Алексея палатка, спальник, несколько комплектов одежды и еда. Все события своего путешествия он снимает для telegram-канала «Толстяк на велике».

– Цель моего путешествия – похудеть, потому что выезжал я при весе 123,5 килограмма. Полтора года на велосипеде не сидел вообще. Перед путешествием выехал пару раз на пустом велосипеде, прокатился. Один раз я 70 километров проехал, это было очень тяжко. Даже меньше, не 70. В другой раз я проехал 40 километров, это было очень тяжело. Я лежал на траве и думал: куда я собрался? Это было всего 40 километров от дома. В основном я стараюсь кушать побольше фруктов, но в данный момент я нахожусь вне населенных пунктов, заправок тут нет, поэтому приходится есть что придется, – рассказал путешественник.