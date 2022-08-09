В Тюмени нашли тело мужчины в погребе под гаражным боксом Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени нашли тело мужчины в металлическом погребе под гаражным боксом, расположенным на улице Московский Тракт.

Для того чтобы достать труп, специалистам пришлось выполнить тактическую вентиляцию ямы от скопившихся токсичных газов. Погреб, в котором нашли тело мужчины, предназначался для хранения корнеплодов и овощей. Подвал не был оборудован вентиляцией для отвода опасных газов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, согласно предварительной информации, мужчина скончался из-за отравления газами. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Ялуторовске обнаружено тело мужчины, который не выходил на связь с 28 июня.