В Тюмени в 2022 году снесут 130 аварийных домов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в 2022 году снесут 130 аварийных домов за счет бюджетных денег. В настоящее время пять объектов отключают от наружных сетей.

На сегодняшний день подрядчики сравняли с землей пять строений. Еще 11 уже переданы подрядным организациям для сноса. 5 объектов отключаются от наружных сетей, а 48 многоквартирных домов проходят процедуру по обеспечению жилищных прав граждан.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуратура Тюмени обязала расселить аварийный дом № 17 на улице Фридриха Энгельса раньше срока. Его признали таковым еще в 2017 году.

– Согласно техническому заключению, здание 1854 года постройки, древесина наружных стен фасада дома вдоль волокон растрескалась, отсутствует отмостка, окна рассохлись, сопряжения нарушены, зафиксирована неравномерная осадка здания, прогиб кровли, – рассказали в ведомстве.