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Происшествия8 августа 2022 12:00

В Тюмени ищут водителя, который сбил на Лесобазе девушку и уехал

Горожанка получила различные травмы
Сергей Швецов
В Тюмени ищут водителя, который сбил на Лесобазе девушку и уехал.

В Тюмени ищут водителя, который сбил на Лесобазе девушку и уехал.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который накануне, 7 августа, утром сбил 26-летнюю девушку. Он скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

– Авария произошла на улице Домостроителей, напротив дома 16. Какой автомобиль наехал на пострадавшую, не известно, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Очевидцам ДТП необходимо обратиться в дежурное отделение полка ДПС по адресу: ул. Одесская, 16 или позвонить по телефонам: 291-210, 291-499, 291-488.