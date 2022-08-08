В Тюмени ищут водителя, который сбил на Лесобазе девушку и уехал. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который накануне, 7 августа, утром сбил 26-летнюю девушку. Он скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

– Авария произошла на улице Домостроителей, напротив дома 16. Какой автомобиль наехал на пострадавшую, не известно, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Очевидцам ДТП необходимо обратиться в дежурное отделение полка ДПС по адресу: ул. Одесская, 16 или позвонить по телефонам: 291-210, 291-499, 291-488.