В Тюмени мужчина украл у собутыльников телефоны для возлюбленной. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени обратились мужчины, у которых похитили сотовые телефоны за 10 и 17 тысяч рублей. Стражи порядка задержали ранее судимого 31-летнего безработного жителя областного центра.

Полицейские выяснили, что в день преступления злоумышленник находился в гостях, где вместе с потерпевшими распивал алкоголь. Во время длительного застолья мужчины уснули, а гость похитил их гаджеты и убежал.

– У него изъяли один похищенный сотовый телефон, который мужчина подарил возлюбленной. Второй он успел сдать в комиссионный магазин, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.