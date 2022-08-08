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Здоровье8 августа 2022 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 августа 2022 года: заболел еще 201 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 августа 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 августа 2022 года увеличилось на 201.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 августа 2022 года увеличилось на 201.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 августа 2022 года увеличилось на 201. Всего с начала пандемии ковид подхватили 195 212 человек.

По состоянию на 8 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 252 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 16,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах Российской Федерации.

Выздоровел за сутки 8 721 человек, это на 0,1% меньше в сравнении с 7 августа 2022 года. Выявлено 17 862 новых случая. Умерли за сутки 45 человек.