Под Тюменью погиб водитель, который на легковушке столкнулся с двумя грузовиками. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 336-м километре федеральной трассы Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск в Абатском районе в седьмом часу утра произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

– По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21124 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя грузовыми автомобилями «Вольво», – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В результате аварии в карете скорой медицинской помощи скончался сам водитель. Ему было 68 лет. Различные травмы получила его пассажирка – женщина 1958 года рождения.

Ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала, что в Югре автомобиль вылетел в придорожный кювет, наполненный водой. Жуткая трагедия произошла на 95-м км автодороги Лянтор – Нижнесортымский.