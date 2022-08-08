В Тюмени прокуратура заставила мать лечить 2-летнего малыша с серьезным заболеванием. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура заставила ВИЧ-инфицированную мать лечить своего двухлетнего ребенка. Женщина всячески уклонялась от обследования малыша на ВИЧ-инфекцию, отказалась от химиопрофилактики, а потом и вовсе не стала приходить в поликлинику.

– По данному факту проведена проверка. Выяснилось, что с момента рождения ребенок нуждается в регулярном лечении по жизненным показаниям. Мать несовершеннолетнего уклоняется от рекомендаций специалистов, – заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

За период наблюдения на дому у ребенка ни разу не достигнут неопределяемый уровень вирусной нагрузки ВИЧ в крови, который указывает на регулярность и эффективность лечения. Это говорит о том, что мать не дает ему препараты регулярно.

Прокурор Калининского округа обратился в суд, чтобы обязать нерадивую горожанку пройти обследование сына и лечить его, а еще каждый месяц ходить за лекарствами в Центр профилактики и борьбы со СПИД. В итоге суд требования прокурора удовлетворил. На сегодняшний день ребенок обследован. Он получает необходимые препараты и лечение.