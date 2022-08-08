В Тюмени с самого утра 8 августа наблюдается густой смог. Фото - Валерия Пащенко.

В Тюмени с самого утра 8 августа наблюдается густой смог. Объясняем, откуда он появился в областной столице, ведь в нашем регионе не зафиксировано ни одного лесного пожара.

Всё дело в том, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре горят леса. По данным местных спасателей, там сейчас действуют 66 природных пожаров.

В выходные в Югру послали еще один борт МЧС – самолет Ил-76. Воздушное судно сразу же подключилось к защите населенных пунктов от природных пожаров. К тушению привлекли более 1 300 человек и 44 единицы спецтехники.

Ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала, что в Кондинском районе к пожарным, тушащим природные пожары, вышел медведь. Он съел консервы и оладьи, которые оставили спасатели. Видео и фотографии появились в социальных сетях.

По словам пожарных, медведь появился ночью, вскрыл консервы острыми зубами, поел и ушел. Правда, потом возвращался несколько раз. Позже спасатели выяснили: хищник вышел к людям из-за того, что в пожаре сгорела его берлога.