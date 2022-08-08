В Тюмени осудят бывшего замначальника УФСИН за крупную взятку. Фото: Архив "КП"

В Тюмени осудят бывшего замначальника УФСИН за крупную взятку. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом.

По словам следователей, с 2016 по 2018 годы он получал взятки от представителя коммерческих организаций, за что помогал ему заключать госконтракты с одним из исправительных учреждений областной столицы, причем по заранее завышенным ценам. Он обеспечивал беспрепятственную приёмку товаров, деньги перечислялись поставщику своевременно.

Преступление удалось раскрыть благодаря грамотно спланированной совместной деятельности следователей, сотрудников ФСБ и ОСБ УФСИН по Тюменской области.

– В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. В рамках расследования уголовного дела допросили более 100 человек, на имущество обвиняемого наложили арест. Изъята и исследована документация, которая подтверждает факт совершения преступления, – рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением его скоро направят в суд.