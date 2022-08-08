В Тюмени прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ». Фото: Предоставлено "КП"

В минувшую субботу на площади 400-летия Тюмени состоялся фермерский фестиваль «СВОЕ». Организаторами настоящего праздника для региональных аграриев выступили Россельхозбанк совместно с правительством Тюменской области и администрацией города.

– Тюмень приняла из Перми эстафету замечательного фестиваля фермерской еды «СВОЕ». Под эгидой Россельхозбанка в этом году в пяти городах будут проходить аналогичные мероприятия. Уверен, что тюменцы по достоинству оценят эту инициативу. Произвести молоко, сделать сыр, мясную и рыбную продукцию, всё это красиво упаковать, привезти – это большой труд. В массовом доступе такой эксклюзивной продукции очень немного, серьезная работа, – отметил замглавы города Владимир Чейметов.

Также Владимир Николаевич поблагодарил председателя правления Россельхозбанка Бориса Литова – человека, выразившего инициативу организовать данный фестиваль.

Фото предоставлено "КП".

Фестиваль, кстати, проходит уже не впервые и успел набрать обороты. Хоть в Тюмени «СВОЕ» еще не бывало, ажиотаж среди местных жителей очевиден: тысячи горожан уходили с площади с улыбками и тяжелыми пакетами.

Кроме павильонов на площади, проводились интерактив, мастер-классы и даже маскоты, развлекающие юных жителей областной столицы.

– Это уже 26-й фестиваль, который мы проводим в разных регионах. И в течение последних 25 в пяти округах нас посетил уже миллион покупателей. Более тысячи фермеров стали участниками. Вместе с этим на сегодняшний день они продали 150 тонн своей продукции. Наша организация стабильно поддерживает агропром, и мы очень рады, что наш фестиваль добрался до Тюменской земли, – рассказала руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Фото предоставлено "КП".

Но радость от фестиваля получили не только жители города. Фермерам предоставили отличное подспорье для развития собственного бизнеса и продаж.

– Мы шли к этому фестивалю не один год. Такого мероприятия очень не хватало для презентации фермерского хозяйства в регионе, – отметил руководитель тюменского филлиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Напомним, что фермерские хозяйства привезли на фестиваль вкусные продукты натурального хозяйства: рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды и различные напитки.