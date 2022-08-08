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Общество8 августа 2022 5:52

В Тюмени прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ»

Под эгидой проекта фермеры уже реализовали 150 тонн своей продукции
Источник:kp.ru
В Тюмени прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ».

В Тюмени прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ».

Фото: Предоставлено "КП"

В минувшую субботу на площади 400-летия Тюмени состоялся фермерский фестиваль «СВОЕ». Организаторами настоящего праздника для региональных аграриев выступили Россельхозбанк совместно с правительством Тюменской области и администрацией города.

– Тюмень приняла из Перми эстафету замечательного фестиваля фермерской еды «СВОЕ». Под эгидой Россельхозбанка в этом году в пяти городах будут проходить аналогичные мероприятия. Уверен, что тюменцы по достоинству оценят эту инициативу. Произвести молоко, сделать сыр, мясную и рыбную продукцию, всё это красиво упаковать, привезти – это большой труд. В массовом доступе такой эксклюзивной продукции очень немного, серьезная работа, – отметил замглавы города Владимир Чейметов.

Также Владимир Николаевич поблагодарил председателя правления Россельхозбанка Бориса Литова – человека, выразившего инициативу организовать данный фестиваль.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Фестиваль, кстати, проходит уже не впервые и успел набрать обороты. Хоть в Тюмени «СВОЕ» еще не бывало, ажиотаж среди местных жителей очевиден: тысячи горожан уходили с площади с улыбками и тяжелыми пакетами.

Кроме павильонов на площади, проводились интерактив, мастер-классы и даже маскоты, развлекающие юных жителей областной столицы.

– Это уже 26-й фестиваль, который мы проводим в разных регионах. И в течение последних 25 в пяти округах нас посетил уже миллион покупателей. Более тысячи фермеров стали участниками. Вместе с этим на сегодняшний день они продали 150 тонн своей продукции. Наша организация стабильно поддерживает агропром, и мы очень рады, что наш фестиваль добрался до Тюменской земли, – рассказала руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Но радость от фестиваля получили не только жители города. Фермерам предоставили отличное подспорье для развития собственного бизнеса и продаж.

– Мы шли к этому фестивалю не один год. Такого мероприятия очень не хватало для презентации фермерского хозяйства в регионе, – отметил руководитель тюменского филлиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Напомним, что фермерские хозяйства привезли на фестиваль вкусные продукты натурального хозяйства: рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды и различные напитки.