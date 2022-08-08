В Тюмени прошел фестиваль фермерской еды «СВОЕ».
Фото: Предоставлено "КП"
В минувшую субботу на площади 400-летия Тюмени состоялся фермерский фестиваль «СВОЕ». Организаторами настоящего праздника для региональных аграриев выступили Россельхозбанк совместно с правительством Тюменской области и администрацией города.
– Тюмень приняла из Перми эстафету замечательного фестиваля фермерской еды «СВОЕ». Под эгидой Россельхозбанка в этом году в пяти городах будут проходить аналогичные мероприятия. Уверен, что тюменцы по достоинству оценят эту инициативу. Произвести молоко, сделать сыр, мясную и рыбную продукцию, всё это красиво упаковать, привезти – это большой труд. В массовом доступе такой эксклюзивной продукции очень немного, серьезная работа, – отметил замглавы города Владимир Чейметов.
Также Владимир Николаевич поблагодарил председателя правления Россельхозбанка Бориса Литова – человека, выразившего инициативу организовать данный фестиваль.
Фото предоставлено "КП".
Фестиваль, кстати, проходит уже не впервые и успел набрать обороты. Хоть в Тюмени «СВОЕ» еще не бывало, ажиотаж среди местных жителей очевиден: тысячи горожан уходили с площади с улыбками и тяжелыми пакетами.
Кроме павильонов на площади, проводились интерактив, мастер-классы и даже маскоты, развлекающие юных жителей областной столицы.
– Это уже 26-й фестиваль, который мы проводим в разных регионах. И в течение последних 25 в пяти округах нас посетил уже миллион покупателей. Более тысячи фермеров стали участниками. Вместе с этим на сегодняшний день они продали 150 тонн своей продукции. Наша организация стабильно поддерживает агропром, и мы очень рады, что наш фестиваль добрался до Тюменской земли, – рассказала руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.
Фото предоставлено "КП".
Но радость от фестиваля получили не только жители города. Фермерам предоставили отличное подспорье для развития собственного бизнеса и продаж.
– Мы шли к этому фестивалю не один год. Такого мероприятия очень не хватало для презентации фермерского хозяйства в регионе, – отметил руководитель тюменского филлиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.
Напомним, что фермерские хозяйства привезли на фестиваль вкусные продукты натурального хозяйства: рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды и различные напитки.