На Мысу в Тюмени 8 августа 2022 года погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 8 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Т. Чаркова и Малиновского, на ул. Т. Чаркова в районе ДНТ «Трудовик»; с 10.00 до 17.00 – на пересечении улиц Чекистов и Тополиной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.