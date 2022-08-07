На дорогах Тюмени установили экспериментальную светодиодную подсветку. Фото: ВК «Тюмень. Транспорт».

ГИБДД Тюменской области подвело итоги прошлогоднего эксперимента. Тогда, напомним, на двух участках дорожной сети установили светодиодную подсветку, которая дублирует сигналы светофора на опорах. Устройства появились на перекрестке улиц Республики — Красина и возле ТРЦ «Колумб».

— Экспериментальное применение оцениваем положительно. Такое техническое решение улучшает видимость сигналов светофоров, — рассказали «Мегатюмени» в Госавтоинспекции региона.

В этом году новые светодиодные подсветки устанавливать не планируют, но в ГИБДД пообещали и дальше делать пешеходные переходы возле перекрестков безопаснее.