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Общество7 августа 2022 15:06

На дорогах Тюмени установили экспериментальную светодиодную подсветку

Результат, отмечают в ГИБДД, хороший.
Источник:kp.ru
На дорогах Тюмени установили экспериментальную светодиодную подсветку. Фото: ВК «Тюмень. Транспорт».

На дорогах Тюмени установили экспериментальную светодиодную подсветку. Фото: ВК «Тюмень. Транспорт».

ГИБДД Тюменской области подвело итоги прошлогоднего эксперимента. Тогда, напомним, на двух участках дорожной сети установили светодиодную подсветку, которая дублирует сигналы светофора на опорах. Устройства появились на перекрестке улиц Республики — Красина и возле ТРЦ «Колумб».

— Экспериментальное применение оцениваем положительно. Такое техническое решение улучшает видимость сигналов светофоров, — рассказали «Мегатюмени» в Госавтоинспекции региона.

В этом году новые светодиодные подсветки устанавливать не планируют, но в ГИБДД пообещали и дальше делать пешеходные переходы возле перекрестков безопаснее.