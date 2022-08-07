В Тюмени организовали онлайн-сопровождение для родителей детей-инвалидов. Фото: архив «КП».

В Тюменской области запустили инновационный социальный проект, который помогает семьям с детьми-инвалидами. Участие принимает в том числе реабилитационный центр «Пышма». Его специалисты организовали комплексную онлайн-поддержку и сопровождение «Реабилитация онлайн». Проект помогает родителям, у детей которых диагностированы нарушения зрения и сенсорные нарушения, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Онлайн-поддержка включает в себя консультации психологов, реабилитологов, дефектологов и логопедов. В формате конференции проводят лекции. Расписание онлайн-встреч доступно на сайте центра. Также на YouTube специалисты делятся учебными пособиями и мастер-классами.

— Участвуя в этом проекте, родители приобретают навыки, чтобы подготовить ребенка с инвалидностью к самостоятельной жизни, — пояснили в департаменте соцразвития.