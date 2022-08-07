За год услуги зарубежного туризма в Тюмени подорожали на 50%. Фото: архив «КП».

С января по май этого года жителям Тюменской области предоставили платные услуги на 59,1 миллиарда рублей. В начале года ежемесячные траты составляли около 11 миллиардов рублей, в апреле и мае — стабильно больше 12 миллиардов. Такие данные со ссылкой на Тюменьстат приводит «Вслух.ру».

В прошлом году за этот же период объем услуг составил 53,8 миллиарда рублей. Сильнее всего подорожал зарубежный туризм. По сравнению с маем прошлого года прирост составил 50,9%, по сравнению с апрелем этого — 9,9%.

На втором месте по росту цен оказалась сфера культуры. Прирост за год — 16%. Бытовые услуги подорожали на 15,3%, пассажирские — на 11,1%, медицинские — на 9,9%, образовательные — на 8,6%.

На 2,8% подорожали услуги ЖКХ, включая аренду. При этом с 1 июля в Тюмени коммунальные платежи выросли на 14,9% — это нужно, чтобы реализовать инвестпрограммы «Тюмень Водоканала». Горожане могут получить субсидию, если траты на ЖКХ превышают 20% от семейного дохода.