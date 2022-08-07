В тюменском парке заметили эксгибициониста. Фото: архив «КП».

В Тюмени в парке на улице Севастопольской заметили мужчину со спущенными штанами. По словам очевидцев, он намеренно показывал гениталии прохожим. Ролик появился в местных пабликах.

На кадрах видно, что мужчина, гуляя по парку, расстегивает штаны и оголяет промежность.

— Дед ловит момент, чтобы никого не было на дорожке. Когда появляются дети, достает свои гениталии, — комментирует автор ролика.

Разбираться в произошедшем предстоит полиции — очевидцы сразу позвонили в участок.