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Общество7 августа 2022 11:46

В тюменском парке заметили эксгибициониста

Дети рядом его не смущали.
Источник:kp.ru
В тюменском парке заметили эксгибициониста. Фото: архив «КП».

В тюменском парке заметили эксгибициониста. Фото: архив «КП».

В Тюмени в парке на улице Севастопольской заметили мужчину со спущенными штанами. По словам очевидцев, он намеренно показывал гениталии прохожим. Ролик появился в местных пабликах.

На кадрах видно, что мужчина, гуляя по парку, расстегивает штаны и оголяет промежность.

— Дед ловит момент, чтобы никого не было на дорожке. Когда появляются дети, достает свои гениталии, — комментирует автор ролика.

Разбираться в произошедшем предстоит полиции — очевидцы сразу позвонили в участок.