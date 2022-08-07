Только что с полей. Как собирают урожай, попадающий в холодильники тюменцев. Фото: архив «КП».

Тюменские аграрии начали собирать овощи и корнеплоды ранних сортов созревания: картофель, капусту, свеклу, лук и салат. Они попадут на прилавки местных магазинов, в школы, детсады, лагеря и даже на заграничные рынки, пишет «Тюменская область сегодня».

Первой к уборке картофеля приступила упоровская агрофирма «КРиММ». В этом году, рассказывает агроном хозяйства Сергей Погадаев, урожайность составила 40 т/га вместо обычных 30.

— Ранний картофель мы не храним, а сразу же реализуем, поэтому земляки могут быть уверены, что употребляют в пищу свежую, вкусную, только что убранную с полей овощную продукцию, — пояснил агроном.

Капусту ранних сортов срубают вручную. Бригада — 20 человек — начинает работу в шесть часов утра, чтобы выполнить норматив до слишком сильной жары.

Аграрии постоянно следят за влажностью почвы. Если она меньше 70%, подключают круговые поливальные машины. Кроме того, на полях фирма внедряет систему точного земледелия — картофель и овощи высаживают идеально ровно, чтобы не повредить потом корни.