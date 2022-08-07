Тюменка за 300 тысяч рублей продает кота, владеющего двумя языками. Фото: avito.

Тюменка выставила на продажу кота стоимостью в 300 тысяч рублей. Главная характеристика животного — знание двух языков. Такое объявление появилось на известной платформе.

«Продаю кота. Знает два языка, есть паспорт, прививки имеются», — кратко указала хозяйка.

Кроме того, кот породистый — сибирский. На сегодня это самое дорогостоящее животное, которое продают тюменцы. Чуть меньше стоит кошка-саванна — за гибрид привычного питомца с хищным сервалом просят 250 тысяч рублей.

Тюменцы часто продают на сайтах объявлений необычные вещи. Когда появились первые новости о закрытии «Макдоналдса», горожане предлагали купить у них пакетики с сахаром из ресторана. А в феврале тюменец выставил на продажу слона. За животное он просил миллион рублей.