Заготовку сена в Сорокинском районе завершили на 70%. Фото: архив «КП».

Общественные хозяйства в Сорокинском районе выполнили план заготовки сена на 67,9%, индивидуальные — на 67,4%. Такие данные со ссылкой на муниципалитет приводит «Тюменская линия».

Полностью план выполнили ООО «Пинигинское» и ИП «Ахметов Суннат», на 73,5% — ЗАО «Маяк», на 69,9% — ООО «Петровское», на 64% — ООО «Нива», на 43,8% — ООО «Сорокинские сыры».

Сенаж готовят только общественные хозяйства. К 3 августа план выполнили на 73%. ООО «Нива» с самым большим количеством скота добилась показателя в 118,1%.