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Общество7 августа 2022 9:14

Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе «Завтрак чемпиона»

Нужно приготовить блюдо и поделиться видео в соцсетях.
Источник:kp.ru
Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе «Завтрак чемпиона». Фото: архив «КП».

Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе «Завтрак чемпиона». Фото: архив «КП».

В честь Дня физкультурника, который отметят 13 августа, департамент по спорту и молодежной политике запускает конкурс «Завтрак чемпиона». Принять участие можно уже сейчас.

Согласно регламенту, нужно приготовить полезный и вкусный завтрак, снять это на видео и выложить в группу департамента в социальных сетях.

— Организаторы подведут итоги 12 августа и выберут победителей в трех категориях: самый активный участник — с наибольшим количеством просмотров, самый креативный завтрак и самый полезный завтрак, — рассказали в департаменте.