Тюменцам предлагают принять участие в конкурсе «Завтрак чемпиона». Фото: архив «КП».

В честь Дня физкультурника, который отметят 13 августа, департамент по спорту и молодежной политике запускает конкурс «Завтрак чемпиона». Принять участие можно уже сейчас.

Согласно регламенту, нужно приготовить полезный и вкусный завтрак, снять это на видео и выложить в группу департамента в социальных сетях.

— Организаторы подведут итоги 12 августа и выберут победителей в трех категориях: самый активный участник — с наибольшим количеством просмотров, самый креативный завтрак и самый полезный завтрак, — рассказали в департаменте.