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Общество7 августа 2022 8:13

Магистранты-драматурги из Питера проведут для тюменцев читки пьес

Всего представят шесть произведений.
Источник:kp.ru
Магистранты-драматурги из Питера проведут для тюменцев читки пьес. Фото: ВК МТЦ «Космос».

Магистранты-драматурги из Питера проведут для тюменцев читки пьес. Фото: ВК МТЦ «Космос».

В театральном центре «Космос» в Тюмени 8 и 9 августа пройдут читки пьес. Авторы — магистранты-драматурги петербургского института сценических искусств. В первый день зрителей поприветствует мастер курса Наталья Скороход.

Участники представят шесть работ. В первый день, 8 августа, с 16.00: «ЧМО» Сергея Толстикова, «Дамы в шляпах» Ксении Инякиной, «Укради ашку Ди» Екатерины Свердловой. 9 августа с 17.00: «Дефиле» Екатерины Лебедевой, «Ветку» Александра Болдырихина, «День примирения» Милы Романовой.

— Здесь и история про подростков, и одновременно смешная и страшная история одного утренника в психиатрической больнице. Инфернальное путешествие со стареющими петербургскими художницами и экзистенциальная драма дизайнера Кати в абсурдистских декорациях, — рассказала куратор читок Екатерина Кулакова «Мегатюмени».