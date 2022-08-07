Магистранты-драматурги из Питера проведут для тюменцев читки пьес. Фото: ВК МТЦ «Космос».

В театральном центре «Космос» в Тюмени 8 и 9 августа пройдут читки пьес. Авторы — магистранты-драматурги петербургского института сценических искусств. В первый день зрителей поприветствует мастер курса Наталья Скороход.

Участники представят шесть работ. В первый день, 8 августа, с 16.00: «ЧМО» Сергея Толстикова, «Дамы в шляпах» Ксении Инякиной, «Укради ашку Ди» Екатерины Свердловой. 9 августа с 17.00: «Дефиле» Екатерины Лебедевой, «Ветку» Александра Болдырихина, «День примирения» Милы Романовой.

— Здесь и история про подростков, и одновременно смешная и страшная история одного утренника в психиатрической больнице. Инфернальное путешествие со стареющими петербургскими художницами и экзистенциальная драма дизайнера Кати в абсурдистских декорациях, — рассказала куратор читок Екатерина Кулакова «Мегатюмени».