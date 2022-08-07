В Тюмени осталось всего 130 тысяч почтовых ящиков. Фото: ВК Почты России.

В частных домах и многоэтажках Тюмени на сегодня осталось около 130 тысяч почтовых ящиков. Это вдвое меньше, чем в Челябинске, но вполовину больше, чем в Кургане, пишет «Тюменская область сегодня».

В Тюменской области есть и почтовые ящики для сбора писем, их около тысячи. Вынимают корреспонденцию дважды в день по расписанию, потом направляют ее в сортировочные и логистические центры.

— Сейчас письма и открытки можно отправить не только через почтовый ящик, но и через отделение Почты или вызов курьера. Ежемесячно в Тюмени и Тюменской области сотрудники Почты России обрабатывают порядка 2,5 миллиона письменной корреспонденции. Развиваются и совершенствуются почтовые сервисы: письма теперь можно оцифровать, марки заменить QR-кодом, а заказные письма получать в электронном виде, — рассказала пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.