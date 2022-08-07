В Тюменском районе строят самый большой в Сибири и Зауралье этнопарк

В Тюменском районе состоится открытие самого большого в Сибири и Зауралье этнопарка. Фото: архив «КП».

В деревне Черная речка Тюменского района 9 августа откроют первую очередь этнографического парка-музея. Он станет самым большим в Зауралье и Сибири, объединив культуры сразу девяти местных народов, пишет «Тюменская линия».

Уже построили четыре этнографические деревни: ханты-мансийское стойбище, селькупское, ненецкое и казахский аул, в котором есть и жилище алтайцев — аил. Во вторую очередь возведут сибирско-татарское и русское подворья, а также украинский хутор.