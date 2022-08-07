Тюменцы могут выиграть миллион рублей на конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Фото: архив «КП».

В Тюмени стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». До миллиона рублей на свой проект могут выиграть горожане 14-35 лет, сообщает «АиФ — Западная Сибирь».

Заявки принимают по 15 номинациям, среди них, например: #расскажи_о_главном — идеи по развитию молодежных медиа, #сохраняй_природу — проекты экологического просвещения, #стирай_границы — инициативы по работе с людьми с ОВЗ.

Победитель первого сезона уже воплощает свой проект в жизнь. Тюменец Александр Школенко получил грант на съемки документального фильма о человеке, тренирующем пловцов-паралимпийцев.

— Мы с командой провели съемки в Белоруссии и Москве, отсняли кадры с министром спорта и главой Паралимпийского комитета России, — рассказал Александр. — Если у вас есть вдохновение от проекта, начинайте реализовывать идею уже сейчас, не ожидая поддержки. Только не забудьте при этом подать заявку на грант.

В сообществе ВК мультицентра «Моя территория» 16 августа в 18.30 состоится онлайн-встреча с победителями первого сезона. В историческом парке «Россия — моя история» 18 августа в 19.00 проведут питчинг-батл с региональными экспертами Росмолодежи.

Подать заявку на конкурс можно до 14.00 22 августа на сайте АИС «Молодежь России».