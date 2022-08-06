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Общество6 августа 2022 15:23

Тюменские соцработники обсуждают особенности работы с «трудными» семьями

За два года существования студии арт-терапии, на практических семинарах побывали уже больше 300 специалистов
Виктория Терина
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Двадцать специалистов из учреждений социального обслуживания населения Юргинского, Омутинского, Казанского, Абатского, Ялуторовского, Ишимского районов, города Ялуторовска обсудили тему «Практика работы с алкоголизированной семьей».

Практический семинар прошел в рамках проекта «Студия арт-терапии». Участники рассмотрели особенности формирования алкогольной зависимости, методики и способы мотивации на лечение, работу со специалистами учреждений социального обслуживания населения, принципы и правила работы с созависимыми арт-терапевтическими методами.

За два года существования студии арт-терапии, на практических семинарах побывали уже больше 300 специалистов, педагогов, представителей СОНКО.

С первого сентября 2022 года, студия планирует проводить выездные мероприятия, которые будут направлены на работу с подростками, проявляющими агрессию по отношению к сверстникам, детьми, которые подвергаются жестокому обращению.