Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Тюменцы смогут побывать на съемках развлекательного шоу «Загугли». В молодежном театральном центре «Космос» 8 и 9 августа пройдут съемки развлекательного шоу «Загугли». Горожане могут посмотреть процесс создания проекта и пообщаться с гостями.

В первом сезоне гостями шоу стали тюменский исполнитель Миша Заяц, тиктокер Дмитрий Хоменко, кэвээнщик Александр Гумбин, стендап-комик Руслан Шамухаметов и другие. В каждом из пяти раундов героям за одну минуту нужно ответить на вопросы ведущего про кино, науку, культуру и другое. Если участник не знает ответа, то он может воспользоваться поисковиком Google.

Проигравший выполняет штрафное задание, а в конце игры определяется победитель, а потерпевшего поражение ждет супернаказание.

Зрители могут увидеть процесс создания шоу для популярного видеохостинга, сравнить свою эрудированность с героями и увлекательно провести время. 8 августа съемки начнутся в 17:45, 9 августа - в 16:45.