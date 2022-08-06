В конце августа в Тюмень привезут астраханские арбузы Фото: Юлия Кучеренко

Мало кто знает, но зрелые арбузы поступают в продажу уже в июле. Диетолог, врач-гастроэнтеролог Марина Сторожок. Рассказала, как выбрать арбуз. Спелые арбузы отличаются от неспелых собратьев сразу: имеют сухой кончик, желтое пятнышко на боку и темную паутинку на кожуре.

- Этот метод в выборе классических арбузов меня не подводит, – рассказывает Марина Сторожок.

Она отмечает, что в продаже бывают арбузы разных сортов: с темно-зеленым окрасом без косточек или с желтой мякотью. К таким сортам её метод выбора не подходит. Но обычно такие сорта всегда вкусные и сладкие. При этом вкус желтой ягоды вполне арбузный, неизмененный.

– Можно зажать арбуз в руках и сдавить его. Или постучать ладонью. Если слышен характерный гулкий звук, то ягода спелая. Когда арбузы переспевают, они даже лопаются. При выборе неважно, какого размера плод. Как небольшие, так и крупные арбузы одинаково хорошо созревают, если им достаточно солнца, – делится продавец фруктов и ягод Евгений Хохрин.

В Тюмень арбузы везут, в основном, из Азербайджана. В конце августа начнут поступать астраханские. Крупный арбуз лучше покупать для большой семьи или компании. Потому что много есть его не нужно, тем более в вечернее время.

– Арбуз обладает мочегонным эффектом. Помимо того, что вы не сможете полноценно выспаться, утром можно проснуться с отеками. Поэтому лучшее время употребления – утро и день, – предупреждает медик.

Несмотря на то, что арбуз – низкокалорийный продукт. В 100 граммах всего 30 калорий, в основном ягода состоит из клетчатки, воды и углеводов: глюкозы, фруктозы, сахарозы и витаминов А,В6, С. Белков и жиров в арбузе нет. За раз можно съесть не более 300 - 400 граммов. Если превысить норму - вероятнее всего случится расстройство стула, вздутие живота, метеоризм.