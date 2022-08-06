Фото: МФК «Тюмень»

МФК «Тюмень» проведет традиционный турнир на призы Тюменской области. Шесть команд будут бороться сначала за выход в финал, а затем за первое место. Поединки состоятся в СК «Центральный», для болельщиков вход свободный.

На турнире в группе А будут бороться «Синара» из Екатеринбурга, «КПРФ» из Москвы, «Сибиряк» из Новосибирска. В группе В соперниками «Тюмени» выступят «Газпром-Югра» из Югорска и «Новая генерация» из Сыктывкара.

Первый тур стартует 30, 31 августа и 1 сентября, начало поединков в 16 и 19 часов. В среду в 21.30 состоится товарищеский матч тренеров, руководителей, администрации.

«Тюмень» сыграет 30 августа с «Новой генерацией», а 31 августа встретится с «Газпромом-Югрой», обе игры начнутся в 19 часов.

2 сентября на 12 часов запланирован матч за 5-6 место, в 15 часов - за 3-4 место. Победителя и серебряного призера определят в финале, который начнется в 18 часов.