В Тюмени продолжается благоустройство дворовой территории на улице Монтажников, 16 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени продолжается благоустройство дворовой территории на улице Монтажников, 16 в Тюмени. Работы ведутся на площади 11 тысяч квадратных метров. Срок сдачи объекта - октябрь 2022 года.

Жители получат спортивную и три игровые площадки для детей разных возрастов, больше 70 парковочных мест и обновленное освещение. Глава города Руслан Кухарук ознакомился во время рабочей поездки по объектам благоустройства Восточного административного округа 5 августа.

Директор управляющей компании Ирина Летаева рассказала, что сейчас там проводят ремонт входных групп многоквартирного дома. Во дворе сохранены зеленые насаждения, а центром притяжения обновленного двора станет ель, которую украсят жители дома к празднованию Нового года.

Работы на объекте, начавшиеся 15 апреля, выполнены на 63%. Запланированный срок сдачи - 21 октября.