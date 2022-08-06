Тюменский ветеринар, рассказал почему собаки грызут обувь

Причины подобного поведения у животного могут быть разные Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени владельцам собак объяснили, почему питомцы грызут обувь. Если щенок покушается на ваши ботинки, это не значит, что он сознательно пытается причинить вред, мстит или вредничает, причины подобного поведения у животного могут быть разные: стресс, страх и недостаток общения. Последнее особенно касается щенков с большим запасом энергии, которую они не успевают потратить на прогулке.

- Схватил щенок ботинок, говорите «Фу!», идете за ним, наступайте на конец веревки, подтягивайте, но не дергайте малыша к себе, берите ботинок и повторяйте: «Фу!». Удерживайте ботинок в руке, но не вырывайте из пасти, щенок должен сам выплюнуть обувку. Хвалите щенка, но продолжаете удерживать, чтобы ботинок лежал перед ним. Если питомец снова пытается ухватить обувь, опять произносите «Фу!» - подсказывает, как надо действовать ветеринар Лилия Макеева.

Портить вещи чаще всего начинают щенки, когда у них начинаются резаться зубы и если вовремя не исправить его поведение, то плохая привычка останется на всю жизнь.

Кинологи советуют дать питомцу пару туфель в качестве игрушки, как только он увлечется, пресечь процесс. Важно не просто сказать «Фу!» или «Нельзя!», но и дать взамен разрешенную игрушку. Таким образом, игра не будет нарушена, а щенок сможет выплеснуть накопившуюся энергию.