Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 августа 2022 года: заболели еще 310 человек Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 310 человек. С начала периода количество заболевших достигло 194 724.

В больницы госпитализировано 12 человек, скончались - ноль. Всего с начала пандемии умерли 4 340.

В России выявлено 19 974 человека с COVID-19, госпитализировано - 2 141. Всего в стране зарегистрировано 18 692 396 случаев. Скончались - 46 человек за сутки, а за весь период умерли 382 697.