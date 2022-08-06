Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Богандинские умелицы приглашают посетить выставку предметов времен Советского Союза. Участницы клуба активного долголетия «Умелицы» решили собирать экспонаты, посвященные недалекому, но знакомому всем прошлому. Начали примерно год назад.

Предложение коллекционировать старые вещи, которые «жалко выбросить», возникла у одной из участниц клуба. Первыми появились денежные купюры. А позже оказалось, что внуки и внучки смотрят на эти предметы с огромным интересом. Затем к делу подключились члены местного Совета ветеранов и жители всего Тюменского района.

Сегодня в музее порядка трехсот предметов, а с мелкими – больше тысячи. Комсомольские билеты, открытки, семейный и дембельский альбомы, пластинки, люстра, вилки и ложки, набор для лепки пельменей, весы, арифмометр, чемодан, школьная форма, школьные тетрадки, походная фляга, ситечко, керосиновые лампы, гармошка, стиральная доска, швейные машинки и утюги.

У клуба есть своя газета, в которой они с удовольствием делятся кулинарными рецептами и советами по хозяйству со своими земляками.