В Тюмени начался сезон грибов Фото: Юлия Кучеренко

За 30 км от Тюмени находятся самые грибные места. В мелком березняке можно найти подберезовики и рыжики, а первыми в этом году пошли маслята, а следом – боровики. В начале августа появились грузди, но, к сожалению, все грибы оказались червивыми и поэтому стоит поискать их к середине августа.

На торговом пятачке у дороги на Велижанском тракте уже шла активная торговля грибами, и ягодами. В сосновом лесу можно найти маслята, рыжики и грузди. Больше всего их на кромке леса.

В тоже время в лес нужно ходить осторожнее, так как нередко близко к поселениям подходят медведи и волки. А еще в лес нужно обуть сапоги повыше, так как есть риск встретить гадюк.

Вообще грибы любят дождливую и теплую погоду, как и все растения. В жару самый крепкий гриб – красноголовик. А если ночи холодные, то гриб не народится. Не бывать грибам, если лето дождливое и холодное или засушливое, как в прошлом году.