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Экономика6 августа 2022 9:52

Тюменцы стали тратить больше денег на непродовольственные товары

При этом жители стали меньше покупать продукты
Виктория Терина
Тюменцы стали тратить больше денег на непродовольственные товары

Тюменцы стали тратить больше денег на непродовольственные товары

Фото: Юлия Кучеренко

Жители Тюменской области стали больше денег тратить на непродовольственные товары и меньше на продукты. Объем расходов превысил 193 миллиарда рублей.

Больше всего тюменцы потратились в марте, когда оборот составил 41 млрд 782,9 млн рублей. А в апреле и мае он вернулся на уровень февраля, когда на кассах оставляли больше 37 млрд рублей. Последние данные по розничному рынку за 5 месяцев 2022 года раскрыл Тюменьстат.

Большая часть расходов приходится на непродовольственные товары: в январе-мае их доля составила 100 млрд 463,4 млн рублей, тогда как продовольственная оценена на 92 млрд 966,4 млн рублей.

Кроме того, тюменцы стали меньше тратить денег на продукты. В 2021 году оборот розничной торговли в Тюменской области составил 178 млрд 460,9 млн рублей: более 83 млрд продовольственные и 95 млрд 460,1 млн — непродовольственные товары.

Кстати, 6 и 7 августа на площади 400-летия Тюмени проходит продовольственная ярмарка «СВОЕ». Фермеры из Тюменской области, Москвы, Югры, Ямала, южных регионов России и Дальнего Востока представляли продукцию - будут работать больше 100 павильонов.