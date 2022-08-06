Тюменцы стали тратить больше денег на непродовольственные товары Фото: Юлия Кучеренко

Жители Тюменской области стали больше денег тратить на непродовольственные товары и меньше на продукты. Объем расходов превысил 193 миллиарда рублей.

Больше всего тюменцы потратились в марте, когда оборот составил 41 млрд 782,9 млн рублей. А в апреле и мае он вернулся на уровень февраля, когда на кассах оставляли больше 37 млрд рублей. Последние данные по розничному рынку за 5 месяцев 2022 года раскрыл Тюменьстат.

Большая часть расходов приходится на непродовольственные товары: в январе-мае их доля составила 100 млрд 463,4 млн рублей, тогда как продовольственная оценена на 92 млрд 966,4 млн рублей.

Кроме того, тюменцы стали меньше тратить денег на продукты. В 2021 году оборот розничной торговли в Тюменской области составил 178 млрд 460,9 млн рублей: более 83 млрд продовольственные и 95 млрд 460,1 млн — непродовольственные товары.

Кстати, 6 и 7 августа на площади 400-летия Тюмени проходит продовольственная ярмарка «СВОЕ». Фермеры из Тюменской области, Москвы, Югры, Ямала, южных регионов России и Дальнего Востока представляли продукцию - будут работать больше 100 павильонов.