Владимир Якушев: УрФО занимает первое место по объему поступлений в бюджет страны

Фото: официальный сайт полпреда в УрФО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал на совещании с министром экономического развития Максимом Решетниковым, что санкции Запада затронули многие предприятия округа, однако, его экономика продолжает развиваться. УрФО занимает первое место среди федеральных округов по объёму поступлений в консолидированный бюджет страны.

- Основные показатели социально-экономического развития по Уральскому федеральному округу сейчас выглядят стабильными. Многие предприятия попали под западные санкции, однако регионам удалось сохранить индекс промышленного производства в положительной зоне. Но важно понимать, что общая положительная динамика сохраняется благодаря заделу первых месяцев года. Нужна чёткая оценка, с каким запасом прочности мы подойдём к концу года. Каким будет состояние у финансовой системы, региональных бюджетов, - заявил Якушев.

По словам Максима Решетникова, на федеральный округ приходится пятая часть всех инвестиций в стране, поэтому важно контролировать, как используются федеральные механизмы. В рамках ИБК в округ будет направлено 131 млрд. В планах регионов привлечь 950 млрд инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест.

В ходе совещания главы регионов рассказали о наиболее востребованных региональных мерах поддержки экономики. Так, во всех регионах федерального округа малому и среднему бизнесу предлагаются льготные займы по региональным программам, идёт поддержка самозанятых граждан.

- Учитывая, что в Уральском федеральном округе собран огромный потенциал промышленности, больших и малых предприятий, а главной продукцией в УрФО всегда были нефть, газ и металл, то в условиях продолжения санкционной войны, которая только усиливается, их добыча и переработка останутся предметом пристального внимания и обсуждений и в дальнейшем, - подчеркнул Владимир Якушев.