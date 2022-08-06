В Аромашевском районе возводят два арочных зернохранилища

Фото: страница главы Аромашевского района Игоря Власова в соцсети

Два арочных зернохранилища на 1,8 и 2 тысячи тонн строит агрохолдинг «Аромашевский» в Аромашевском районе. Также на территории старого хлебоприемного предприятия ремонтируют действующий склад, установлен забор. Реконструкция весовой завершится к началу уборочной кампании.

Территорию посетил глава Аромашевского района Игорь Власов.

- Агрохолдин зашел в район в 2020 году. Арочные склады, и реконструкция новой для него площадки для хранения зерна являются частью стратегии развития сельхозпредприятия. К уборочной кампании планируют сдать первый склад. Он уже смонтирован, делают опалубку для заливки пола. Потом приступят к возведению второго, а в целом должно построено четыре склада под хранение зерна. Весовую полностью перестроили, установили новое оборудование. Модернизация ведется активно», - рассказала начальник управления сельского хозяйства районной администрации Светлана Волкова.

На территории района агрохолдинг занимается выращиванием зерновых и технических сортов. В этом году засеяно 3,5 тысячи га с парами. Предприятие вводит в оборот пашню залежную: в прошлом году - это 4 тысячи га таких земель. В этом году участок частично засеяли и начали разработку дополнительных площадей.