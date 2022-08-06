В Ишиме пройдет семейный фестиваль проекта «#ПАПАТУТ»

Фото: фестиваль «Папатут»

Завтра, 7 августа, в Ишиме состоится семейный фестиваль #ПАПАТУТ». Мероприятие пройдет с 14:00 до 18:00 в Фестивальном парке. Участники проекта поборются за статус «Семья года», а любой желающий сможет посетить образовательные лекции и мастер-классы по разным направлениям.

Ишимские семьи, участвующие в проекте «#ПАПАТУТ» будут соревноваться в пяти номинациях: «Папа медийный», «Папа спортивный, «Папа творческий», «Супер-папа» и «Папа-мастер». Семья, которая наберет максимальный суммарный балл по всем номинациям, получит звание «Семья года».

- В 2021 году «#ПАПАТУТ» стал местом, где семьи вспомнили о важности совместного времяпрепровождения, поделились своими семейными ценностями и традициями. Поэтому в этом году решили сделать более масштабный проект, в формате семейного фестиваля. Мы хотим показать семьям города, как можно проводить совместный досуг, а также чтобы родители больше уделяли времени своим детям, - комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

Мультицентр «Моя территория» организует для ишимцев интерактивные зоны для семей, различные активности от развивающих и развлекательных организаций. Среди всех участников фестиваля будет разыграна путевка в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» и другие подарки от партнеров проекта.