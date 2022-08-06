Тюменские студенты вошел в топ-10 команд РФ на всероссийском форуме «Территория смыслов»

Фото: форум «Территория смыслов»

Тюменские студенты приняли участие на всероссийском форуме «Территория смыслов». Члены Студсовета с 25 июля по 1 августа прошли обучение в Солнечногорске на всероссийском форуме.

Студенческий совет Тюменской области вошел в топ-10 команд РФ. Тюменцы поучаствовали в панельных дискуссиях по управленческой стратегии и построению карьеры, прошли обучающие мастер-классы по современному лидерству. По итогу работы всех сообществ появится готовый продукт - техническая карта по развитию университетского кампуса в городской среде.

- Мы перенимали опыт старших коллег. На лекции участникам форума рассказали об опыте Тюмени в области взаимодействия с национальными диаспорами. Было безумно приятно видеть реакцию аудитории, ведь те вещи, которые стали совершенно привычными для жителя Тюмени, оказывается, поражают даже представителей городов-миллионников, - рассказала член Студенческого совета Тюменской области Елизавета Кубышкина.