Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

С середины лета второе хирургическое отделение Тюменской областной клинической больницы №1 работает в корпусе №1 на улице Котовского.

- Увеличение коечного фонда с 8 до 25 коек дало возможность госпитализировать большее количество пациентов, а значит - проводить еще больше операций, - рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Максим Никулин.

Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области. Быстрота поставленных диагнозов связана с доступностью и хорошим качеством диагностики в медицинских организациях региона.

- Подавляющее большинство наших пациентов - жители Тюмени и области Конечно, из ЯНАО и ХМАО на операции к нам тоже приезжают, - рассказал завотделением.

Чаще всего у пациентов проводят операции из-за патологии щитовидной железы. По статистике таким болезням женщины подвержены в четыре раза чаще, чем мужчины. А средний возраст пациентов варьируется от 45 до 70 лет.

- Мы оперируем и детей. Самому маленькому в моей практике было 9 лет. Проблемы со щитовидной железой у ребятишек выявляются значительно реже. Стоит отметить, что эта категория пациентов требует особого внимания - добавил Максим Никулин.

Эндокринные хирурги проводят не только открытые, но и малотравматичные вмешательства. Подобные методики широко применяются при лечении как щитовидной железы, так и надпочечников. Такая операция переносится намного легче и имеет значительно меньший риск развития осложнений.