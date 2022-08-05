«Кругом дети! Кошмар!»: в Комсомольском сквере в Тюмени загорают полуголые девушки

Жители Тюмени жалуются на полуголых девиц в Комсомольском сквере. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени жалуются на полуголых девиц в Комсомольском сквере. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях – к нему не забыли прикрепить фотографию.

«Кругом дети! Кошмар!», – так комментирует автор фото в опубликованном в одном из местных пабликах посте. Однако с ним согласны далеко не все. Тюменцы не видят в этом ничего плохого.

«На пляже тоже полуголые загорают и так же дети есть. Что вас смущает? А если они оскорбили ваши чувства, нужно было подойти и сказать об этом, а не тайком фотографии выкладывать в группу»; «Господи, такой бред – на пляжах и дети, и мужчины, и женщины в купальниках – и что дальше-то? Тогда оставляйте своих детей летом дома, если уж боитесь, что они увидят людей в купальниках», – пишут горожане.

Однако нашлись и противники отдыха в таком одеянии: «А вам не кажется, граждане, что всему свое место и время. Дети, конечно, видели женщин в купальниках, но мы же не ходим в них по городу, в кафе, в магазин. Так зачем в таком виде в парке валяться?».