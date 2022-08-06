Прошло 40 дней со дня смерти председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова.

Прошло 40 дней со дня смерти председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Большой политик скончался скоропостижно 28 июня 2022 года .

– Мудрый управленец, добрый, порядочный, отзывчивый человек, который пользовался безусловным уважением у всех, с кем его сводила жизнь, – так отзываются о Корепанове его коллеги.

В последний путь его провожали тысячи людей. А его родным и в адрес облдумы пришли сотен писем с соболезнованиями.

Отметим, что Сергей Корепанов возглавлял региональный парламент более 20 лет. Под его руководством создана надлежащая законодательная база, по оценке экспертов – одна из лучших среди субъектов России.

Сергей Евгеньевич сформировал и структуру областной думы, позволяющую эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества. За это время депутатами облдумы принято около трех тысяч законов, из них свыше 500 базовых.

Кстати, среди этих законов около 80 внесено лично Сергеем Корепановым как депутатом в порядке реализации права законодательной инициативы.