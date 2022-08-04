Кусок челябинского метеорита продают в Тюмени за 142 млн рублей. Фото - "Авито".

Кусок челябинского метеорита продают в Тюмени за 142 млн рублей. Он выполнен в форме сердца.

Объект продажи автор объявления, которое было размещено на одном из сайтов, называет не иначе как «сердце челябинского метеорита». Судя по геолокации, его держатель находится в микрорайоне Ватутина.

Интересно, что ранее точно такой же кусок продавали за 40 миллионов рублей. Так что остается только догадываться: может быть, ту часть метеорита купили и теперь перепродают? Наценка более чем хорошая – целых 102 миллиона рублей.

Напомним, что 9 лет назад на Челябинскую область обрушился метеорит. Махина в 13 000 тонн стремительно худела в атмосфере. Не долетев 40 км до поверхности, она взорвалась в небе и разлетелась на обломки. Ученые считают, что на землю упала всего тонна небесного тела, не считая пыль. И 3/4 этой массы – как раз то, что упало в озеро Чебаркуль.