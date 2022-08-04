Пчеловоды Тюменской области подали иск в суд из-за массовой гибели пчел. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетском районном суде рассмотрели гражданское дело четырех пчеловодов к одному из предприятий. Мужчины, у которых, как они заявили, из-за действий компании погибли пчелы, просили возместить материальный и моральный ущерб.

В июне 2021 года сотрудники компании обрабатывали поля пестицидами, после чего погибли принадлежащие истцам пчелы.

– Они просили взыскать с ответчика стоимость погибших пчелосемей, упущенную выгоду в связи с недополученным мёдом, на который они рассчитывали, а также компенсировать им моральный вред и судебные расходы, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Однако ответчик с заявленными требованиями не согласился. В организации заявили, что пчелы могли погибнуть и по другой причине. В итоге суд согласился с ответчиком, не найдя причинно-следственную связь между действиями сотрудников предприятия и наступившими последствиями.