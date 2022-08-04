Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 августа 2022 года: заболели еще 129 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 августа 2022 года увеличилось на 129. Фото: архив "КП"

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 августа 2022 года увеличилось на 129. Всего с начала пандемии ковид подхватили 194 197 человек.

По состоянию на 4 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 916 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе.

Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровели за сутки 9 752 человека, это на 5% меньше в сравнении с 3 августа 2022 года. Выявлено 17 126 новых случаев. Умерли за сутки 44 человека.