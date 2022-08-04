В Тюмени поменяли схему движения маршрута №57 после жалоб горожан из-за жутких пробок. Фото - ГУС ТО.

В Тюмени местные жители выступили с обращением в социальных сетях об автобусах на маршруте № 57, пассажиры которых должны стоять в жутких пробках из-за ремонта на червишевской развязке. Работы на этом участке продолжатся как минимум до сентября. Ну как тут не будешь волноваться?

Тюменцы сообщили, что постоянно звонят в МКУ «Тюменьгортранс» с просьбой поменять схему маршрута № 57. Дело в том, что некоторые водители, чтобы не стоять в пробках, нарушают схему и выискивают другие пути, чтобы пассажиры вовремя попали в пункт Б. Однако, как утверждают жители областной столицы, в компании вознамерились не решать проблему, а штрафовать таких водителей.

«Когда вы начнёте думать о пассажирах, а не о деньгах? У нас всё равно одна треть города ездит на общественном транспорте, на котором, к сожалению, не хватает водителей. Можно было как-то войти в положение и не штрафовать 57-й маршрут. Итог один: пассажиры, мучайтесь или пересаживайтесь на такси, а водители – работайте на штрафы, у простых водителей семей же нет», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе городской администрации заявили, что с 5 августа маршрут № 57 – о чудо! – изменит схему движения.

– В одном из социальных пабликов появилась информация о затруднениях в движении маршрута № 57 «Ул. Энергостроителей – ЖК «Плеханово»» по улице Закалужской в сторону улицы Мельникайте в связи с ремонтом дороги. Действительно, 1 августа посредством автоматизированной системы диспетчеризации было выявлено отставание движения автобусов от графика. Было принято решение о разработке новой схемы объезда и графиков движения. Они корректируются исходя из складывающейся дорожной обстановки. Перевозчик, осуществляющий движение по данному маршруту, проинформирован, – сообщили в ведомстве.

Меж тем в Главном управлении строительства Тюменской области рассказали, что на оперативном совещании было принято решение дополнительно откорректировать режим работы светофора на пересечении Червишевского тракта и ул. Престольной.

– Некоторые автомобилисты пытаются объехать зону ремонта через микрорайон Комарово, и на указанном перекрёстке возникают затруднения проезда. Уже отрегулированы светофоры на въезде в город на Московском и Червишевском трактах. Специалисты следят за дорожной обстановкой и оперативно меняют режимы, – отметили в управлении.

Остается лишь добавить, что принятые меры будут действовать до середины августа. Напомним, что накануне принято решение изменить график ремонта путепровода на Червишевском тракте. Изначально планировалось до конца месяца одновременно отремонтировать обе перекрытые полосы. Сейчас подрядчик сосредоточил силы на левой полосе, чтобы открыть её раньше срока.