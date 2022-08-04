В Тюмени распространяют фейк об якобы убившем трех детей парне. Фото - ДПСО «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюмени распространяют фейк об якобы убившем трех детей парне. В местном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт» заявили, что это недостоверная информация.

Дело в том, что в поселке Винзили 30 июля пропал 24-летний Артём Коновалов. После его пропажи кто-то пустил слух, что пропавшего обвиняют в убийстве детей.

– Кто и с какой целью распространяет эти слухи, нам не удалось выяснить. Но мы настоятельно просим модераторов групп и пабликов удалить ложные сообщения об Артёме, а пользователей не распространять недостоверную информацию. Ложная информация мешает нашей работе, – с таким заявлением выступили волонтеры.

Отметим, что Артём еще не найден. Также стало известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем или знаете его местонахождение, позвоните на бесплатную линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.