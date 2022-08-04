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Общество4 августа 2022 6:55

На Мысу в Тюмени проверят герметичность систем теплоснабжения с помощью реагента

Техническая вода окрасится в ярко-зеленый цвет
Сергей Швецов
Из кранов жителей Мыса в Тюмени побежит ярко-зеленая вода.

Из кранов жителей Мыса в Тюмени побежит ярко-зеленая вода.

Фото: Тюмень - наш дом

На Мысу в Тюмени проверят герметичность систем теплоснабжения с помощью реагента «Уранин А». Техническая вода окрасится в ярко-зеленый цвет.

– Мероприятия проводятся для выявления утечек на трубопроводах и неисправностей внутридомовых коммуникаций потребителей путем добавления красителя «Уранин А», – отметили в УСТЭК.

Специалисты компании уточнили, что реагент имеет органическое происхождение, из-за него техническая вода становится ярко-зелёной с флуоресцентным эффектом. Краситель применяется для определения мест выхода воды из тепловых сетей. А еще его используют в бытовой химии для подкраски моющих средств, лечебных солей, мыла, шампуней и прочего.

Кстати, подобные испытания проводятся уже не первый год. В этот раз они охватят тепловые и внутридомовые сети порядка ста многоквартирных домов, источниками для которых являются котельные №№ 19, 20, 24.