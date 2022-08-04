С тюменцами обсудят психологические аспекты перинатального периода.

Круг тем, которыми занимается перинатальная психология, достаточно обширен: трудности с зачатием, психологическая подготовка к родам и сопровождение родов, поддержка и помощь во время беременности, проживание перинатальных утрат, работа с травматичными родами.

– Беременность – особое время в жизни женщины и всей семьи. С одной стороны, это радостное время ожидания и предвкушения встречи. С другой – время тревог и переживаний, меняющегося гормонального фона и подготовки к перестройке всего уклада жизни семьи. Поэтому будущей маме так важна своевременная поддержка членами семьи, а иногда и помощь профессиональных психологов, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Психологические аспекты перинатального периода как со стороны мамы, так и со стороны малыша 10 августа разберем с перинатальным психологом, автором и ведущим курсов подготовки к родам «Клуб будущих родителей», профессиональной доулой Анной Косцынич в рамках онлайн-конференции «Начало начал: говорим о перинатальной психологии».

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Видеоответы на все вопросы будут опубликованы 10 августа 2022 года.