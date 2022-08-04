В Тюмени впервые пройдет фермерский фестиваль «СВОЕ» от Россельхозбанка

В Тюмени впервые пройдет фермерский фестиваль СВОЁ от Россельхозбанка.

6 – 7 августа на площади 400-летия Тюмени Россельхозбанк совместно с правительством Тюменской области и администрацией города проведут фермерский фестиваль «СВОЕ».

На нём будет представлена продукция фермеров Тюменской области и соседних регионов. Фермерские хозяйства привезут в Тюмень вкусные продукты натурального хозяйства: рыбу, сыры, колбасы, птицу, мёд, овощи, ягоды, различные напитки и многое другое.

Жители Тюмени и гости города познакомятся с продукцией аграриев из районов. Настроение праздника создадут местные творческие коллективы. На территории будут организованы творческие мастер-классы, фуд-корт, зоны отдыха и развлечений, деловая площадка. К настоящему моменту формируются финальные списки участников, готовых предложить свою продукцию гостям праздника.

– Одна из важных задач Россельхозбанка – поддержка развития фермерства в регионе. Фестиваль позволяет выстроить прямую коммуникацию между потребителями и производителями качественной, натуральной и вкусной продукции. РСХБ проводит фестиваль с 2017 года, и за это время мероприятие посетили 1 миллион гостей, свыше 1 000 фермерских хозяйств приняли участие, реализовав более 150 тонн продукции, – отметил директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Фестиваль «СВОЕ» – это ярмарка, на которой посетители могут открыть для себя фермерскую продукцию и напрямую у производителей узнать, насколько она натуральна, применяются ли в её создании добавки, какие у неё полезные качества. Для самих фермеров это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда, а значит, и рост доходов.

Фестиваль «СВОЕ» обычно проходит в формате двухдневного городского праздника, даты выпадают на субботу и воскресенье. После торжественного открытия с участием представителей руководства региона и Россельхозбанка фермеры представляют свои товары, параллельно выступают творческие коллективы, проводятся конкурсы.

Участие для фермеров и вход посетителей бесплатны.

С 2017 года фестиваль дважды проводился в Московской области, Великом Новгороде, Туле, по разу – в Москве, Ижевске, Барнауле, комплексе «Этномир» в Калужской области, Гатчине, Чебоксарах, Орле, Курске и Улан-Удэ.

Тюменская область стала одним из пяти регионов, где в этом году Россельхозбанк при поддержке местных властей и Министерства АПК проводит «СВОЕ». В этом году Тюмень принимает фестиваль после Перми, далее будут Кемерово, Ижевск и Магас.