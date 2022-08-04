На тюменских дорогах появятся еще 170 комплексов фотовидеофиксации. Фото: Вадим Бегун

На тюменских дорогах появятся еще более 170 комплексов фотовидеофиксации, на сегодняшний день их 143. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

– Чтобы вовремя получать информацию о вынесенных постановлениях за нарушения ПДД, надо обратиться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг и подключить сервис «Госпочта», – порекомендовали сотрудники ГИБДД.

Отметим, что при подключении «Госпочты» становится доступным получение постановлений в электронном виде, а еще появляется возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские таксисты массово нарушают правила перевозки пассажиров. Об этом стало известно после очередного рейда автоинспекторов, который прошел не только в областной столице, но и в других городах региона.

Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение водителями такси правил дорожного движения и техническое состояние транспорта, используемого для коммерческой перевозки пассажиров.